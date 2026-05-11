Liga, in Rayo-Girona il pronostico sorride ai padroni di casa ma...

Il Rayo Vallecano ha appena conquistato la finale di Conference League e in campionato potrebbe anche mollare un po’ la presa. Ne LaLiga viaggia più vicino alle posizioni che valgono l’Europa che a quello che determinano la retrocessione ma la classifica del torneo spagnolo è cortissima (solo 7 punti dividono la settima dalla terz’ultima).

Pronostico e quote Rayo-Girona: Multigol 1-3

Il Rayo stasera riceve il Girona che è quart’ultimo ma è anche reduce da 3 ko consecutivi. Il pronostico sarebbe tutto dalla parte dei padroni di casa se non ci fosse l’incognita di un eventuale appagamento psicologico per lo storico traguardo europeo raggiunto. Per cercare di limitare i rischi si potrebbe ricorrere al Multigol 1-3: quota 1.37 su Eplay24 e StarYes, 1.46 su Vincitu.