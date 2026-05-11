Liga Portugal, pronostico Benfica-Braga: quote ok per Mourinho

Dalla Spagna al Portogallo il passo è breve (anche in stretto senso geografico) e stasera il campionato lusitano manda in scena il suo penultimo turno. Il Porto ha ormai conquistato il titolo e la domanda per le inseguitrici adesso è... Champions League o Europa League? Alle spalle dei neocampioni di Portogallo ci sono, infatti, Benfica e Sporting perfettamente appaiati tra loro ma con una fondamentale dfferenza. Chi finisce secondo giocherà la più prestigiosa competizione continentale (partendo però dai playoff), chi finisce terzo farà lo stesso ma in Europa League. In caso di arrivo in parità conteranno gli scontri diretti nei quali il Benfica è avanti (pareggio all’andata e vittoria al ritorno sul campo dello Sporting).