Playoff Serie C, il pronostico di Ravenna-Cittadella

Il Ravenna ha chiuso al terzo posto la stagione regolare del girone B di serie C e dunque ha avuto la possibilità di saltare i primi due turni dei playoff promozione. Un... salto che non ha potuto invece evitare il Cittadella che, finito al sesto posto nel girone A, ha già affrontato e eliminato l’Arzignano prima (pareggio per 2-2 ma qualificato in virtù del miglior piazzamento in campionato) e il Lumezzane poi (vittoria per 1-0). A questo punto, archiviata la fase di sfide nell’ambito dello stesso girone, gli spareggi diventano a livello nazionale e, negli ottavi, l’abbinamento è stato proprio quello tra Cittadella e Ravenna. Ecco il pronostico del match.