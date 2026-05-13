Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Playoff di Serie C, cosa giocare nel derby campano Salernitana-Casertana

Quote e consigli per il derby campano in programma allo stadio Arechi
1 min
Salernitana-CasertanaPlayoff Serie Cpronostico
Playoff di Serie C, cosa giocare nel derby campano Salernitana-Casertana© FOTO MOSCA

Altro incontro della serata è il derby campano tra Salernitana e Casertana che, nel match d’andata, ha regalato un pirotecnico 3-2 a favore dei granata che erano andati addirittura avanti di 3 reti per poi incassarne 2 nei venti minuti finali. 

Pronostico Salernitana-Casertana: segno 1

La Salernitana, come il Ravenna, è entrata in gioco in questi ottavi di finale mentre la Casertana ha già affrontato l’Atalanta U23 (vittoria per 1-0) e il Crotone (pareggio per 1-1). In base al regolamento la formazione guidata da Serse Cosmi, essendo testa di serie, a questo punto la qualificazione può solo buttarla via da... sola e difficilmente rischierà di fare questa fine. 

Anche qui le quote suggeriscono l’1 e anche qui si potrebbe essere d’accordo. Il successo della Salernitana all’Arechi, il cui pubblico è pronto a trascinare col suo calore gli uomini di Serse Cosmi, vane doppio su Eplay24 e StarYes, 1.97 su Vincitu.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS