Finale di Coppa Italia Lazio-Inter: chi è favorito e il pronostico

Comparazione quote Lazio-Inter: Goal

Quella giocata, però, era una una sfida che per i biancocelesti non contava praticamente nulla. In classifica la squadra di Sarri non ha più possibilità di raggiungere alcun traguardo e, forse doverosamente, ha pensato di conservare tutte le energie, fisiche e nervose, per la finalissima di Coppa Italia di stasera. Una finale che, se vinta, permetterebbe in un colpo solo di far diventare quasi trionfale una stagione altrimenti modesta, conquistando non solo un trofeo prestigioso ma anche il biglietto per giocare in Europa la prossima stagione. L’Inter dal canto suo non sembra però avere l’intenzione di rinunciare a un secondo obiettivo che darebbe ancora più lustro a questa annata. Certo le sfide secche, come la finale di stasera, ai nerazzurri in questa stagione sono risultate indigeste. Prima l’eliminazione dalla Supercoppa italiana per mano del Bologna e poi quella in Champions League per mano del Bodo/Glimt sotto questo aspetto la dicono lunga e questo è uno degli elementi a favore della Lazio. Una Lazio che, al contrario, ha finora saputo sfruttare al meglio queste occasioni giungendo all’ultimo atto della Coppa Italia facendo fuori, in successione, Milan, Bologna e Atalanta.

In sintonia con le quote sulla carta l’Inter parte favorita ma, forse, potrebbe essere meglio guardare in direzione del Goal. Un esito offerto a 1.90 da Eplay24, NetBet e Vincitu.