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Pronostico Real Madrid-Oviedo, un quasi testacoda che vale solo per le statistiche

L'analisi del match in programma giovedì sera al Bernabeu
1 min
Real Madrid-OviedoquoteLiga
Pronostico Real Madrid-Oviedo, un quasi testacoda che vale solo per le statistiche© APS

La trentaseiesima giornata di Liga e la serata si chiudono con Real Madrid-Oviedo, match che ha davvero poco da dire. I “Blancos” sono ormai quasi sicuri del secondo posto (manca un punto per avere la certezza matematica) mentre l’Oviedo, ultimo in classifica, è già retrocesso. 

Comparazione quote Real Madrid-Oviedo: Over 2,5

A mettere un po’ di pepe su una sfida dall’esito sulla carta scontato c’è soltanto il finale di questa stagione del Real Madrid che, nelle ultime 8 partite disputate, ha vinto soltanto due volte (contro Espanyol e Alaves) più 2 pareggi e 4 sconfitte. L’1 è in lavagna a poco, meglio forse l’Over 2,5. Un esito proposto a 1.46 da Eplay24, a 1.45 da Eurobet e Snai.

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