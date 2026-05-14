Pronostico Girona-Real Sociedad, ecco l'esito da provare

Solo sei punti separano la settima in classifica dal gruppo delle terz’ultime (almeno questa era la situazione prima che il turno infrasettimanale prendesse il via) per cui, ne LaLiga, davvero si può dire che nessuno è salvo.
Comparazione quote Girona-Real Sociedad: Goal
Una situazione che coinvolge ben dodici squadre per le quali sarà fondamentale conquistare ogni singolo punto dei pochi rimasti ancora a disposizione al fine di ritrovarsi, alla fine, in uno dei due posti che portano alla retrocessione (il terzo è già stato assegnato all’Oviedo che la matematica ha già condannato alla discesa nella categoria inferiore). In questo mucchio selvaggio c’è chi ha già giocato e chi, come Girona e Real Sociedad, devono ancora giocare. E lo faranno stasera in una sfida con l’undici di casa che fa parte del manipolo di squadre a 39 punti (le terz’ultime) e quello ospite che invece è all’opposto di questa dozzina di club pericolanti (con i suoi 44 punti). Tanto per completare il paradosso vale la pena ricordare che la formazione di San Sebastian, avendo vinto la Coppa del Re, è anche qualificata alla fase campionato dell’Europa League. Tornando alla sfida di stasera c’è da dire che le lunghezze di distanza tra Girona e Real Sociedad sono dunque soltanto cinque ma, al momento, chi rischia di più è proprio il Girona che, in caso di sconfitta, resterebbe più dietro rispetto alle tante altre e recuperare, con due soli turni poi ancora a disposizione, risulterebbe assai difficile. Scegliere in base al rendimento recente è praticamente impossibile visto che entrambe le squadre nelle ultime 5 esibizioni di campionato hanno fatto davvero poco (2 pareggi e 3 ko il Girona, 3 pareggi e 2 ko la Real Sociedad).
Entrambe poi, tranne qualche rara occasione, vanno da tempo a segno almeno una volta per cui, alla fine, forse il Goal è l’esito migliore da prendere in considerazione. Almeno una rete per parte in questo incontro si gioca a 1.62 su Eplay24, a 1.58 su Eurobet, a 1.57 su BetFlag e Snai.