Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Union Saint Gilloise o Anderlecht, chi vince la Coppa del Belgio? I bookie non hanno dubbi

La Royale cerca la doppietta dopo aver vinto il campionato
1 min
Finale Coppa del Belgioquotepronostico
Union Saint Gilloise o Anderlecht, chi vince la Coppa del Belgio? I bookie non hanno dubbi© Getty Images

Dalla Spagna al Belgio il passo non è brevissimo ma oggi, a Bruxelles, è il giorno della finale della Coppa nazionale che vedrà di fronte la Royale Union e l’Anderlecht. Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: segno 1 Union Saint Gilloise

In campionato la stagione regolare si è chiusa con il Saint Gilloise primo con ben 22 punti di vantaggio sull’Anderlecht e l’Union ha battuto di recente (3-1 in trasferta) proprio l’Anderlecht nei playoff per il titolo. Il segno 1, in questo caso, sembra poter offrire discrete garanzie. Dello stesso avviso sono i bookie che vedono super favorita la Royale, a 1.60 sulla lavagna di Eplay24, a 1.57 su Bet365 e Planetwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS