Aston Villa-Liverpool, tra Emery e Slot è spareggio Champions: quote e pronostico

Il Liverpool vince al Villa Park? Scopri le migliori quote per il 2

Nonostante i 4 punti vantaggio un pizzico di preoccupazione resta perché il Bournemouth è imbattuto da 16 partite (8 vittorie e 8 pareggi) anche se, in questo penultimo turno, dovrà vedersela (martedì prossimo) con il Manchester City. L’Aston Villa, vale la pena ricordarlo, è finalista di Europa League (affronterà mercoledì prossimo il Friburgo) e, qualora dovesse aggiudicarsi il trofeo, sarebbe comunque ammessa di diritto alla prossima edizione della più prestigiosa competizione europea. In campionato l’undici guidato da Unai Emery ha un po’ tirato i remi in barca e questo potrebbe agevolare il compito del Liverpool a cui i 3 punti non dispiacerebbero di certo. L’impegno dei “Villans”, con una finale alle porte, non potrà essere massimo e allora si può provare a concedere maggior fiducia al Liverpool con il 2 che non sembra così improbabile. La vittoria dei Reds al Villa Park è offerta a 2.45 da Eplay24, a 2.47 da Vincitu, a 2.48 da DomusBet.