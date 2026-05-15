Pronostici Brasilerao, cosa giocare in Atletico Mg-Mirassol

Non è ancora il giro di boa ma, al campionato brasiliano , manca poco. Prende il via domani sera la giornata numero 16 con il Palmeiras al comando con 34 punti in 15 gare seguito dal Flamengo (30 punti ma 14 partite giocate). Il turno si apre, però, con un paio di incontri non proprio di vertice. La prima sfida della tarda serata di domani (ore 23.30 in Italia) è Atletico Mg-Mirassol con la squadra di casa appena fuori dalle prime 11 posizioni che regalano l’accesso a una competizione continentale e quella ospite invece terz’ultima e già alle prese con un distacco di 5 punti dalla quint’ultima (prima delle “salve”) ma con una gara da recuperare.

Pronostico Atletico Mg-Mirassol: Multigol 1-3

A guardare il rendimento recente tutta questa differenza non c’è (e, in effetti, il Mineiro è una delle squadre che fa parte delle gruppo di cinque quint’ultime a cui si faceva cenno prima). La formazione di Belo Horizonte è reduce dalla sofferta qualificazione ai rigori contro il Ceara nei sedicesimi della Coppa del Brasile (1-2 il risultato al 90’ che faceva il pari con il 2-1 dell’andata) e da 3 sole vittorie (in tutte le competizioni, Copa Sudamericana compresa) nelle ultime 11 esibizioni (più 2 pareggi e 6 sconfitte). Il Mirassol, invece, tra tutte le competizioni ha perso soltanto in una occasione (0-1 con il Sao Paulo) nell’arco delle ultime 8 partite disputate. Anche se le quote guardano in direzione del segno 1, in lavagna dal doppio della posta, forse potrebbe essere meglio provare il Multigol 1-3: un esito quotato a 1.31 da Eplay24 e StarYes, a 1.38 da Sisal.