Sal Da Vinci può trionfare all'Eurovision 2026? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Ci siamo, è tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 , 70ª edizione della kermessa canora internazionale vinta lo scorso anno dall’ Austria . Appuntamento dunque sabato sera a Vienna per eleggere il cantante che, tra i 25 in gara, vincerà la manifestazione. Tra loro c’è anche il nostro Sal Da Vinci : può vincere l’Eurovision? Ecco il parere dei bookmaker .

Sal Da Vinci sfida l'Europa all'ESG: le quote

Resa nota la scaletta dei 25 cantanti in gara, bisognerà attendere un po’ prima di assistere all’esibizione di Sal Da Vinci. Il cantautore nato a New York si esibirà per 22° con il suo brano “Per sempre sì” che gli ha permesso di vincere l’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’ultima volta che l’Italia ha potuto celebrare un successo all’Eurovision è stata nel 2021, grazie ai Maneskin. Sal dovrà battere la concorrenza di altri 24 cantanti, di cui 20 qualificati dopo le due semifinali e altri 4 in qualità - come l’Italia - di Big Five. Il televoto prevede che non si potrà votare per il cantante della propria nazione ma Sal ha già riscosso un grande successo nella platea internazionale, anche in occasione della sua esibizione nella semifinale di martedì a Vienna.

Secondo i bookie, però, Sal Da Vinci non è tra i favoritissimi per la vittoria finale. In prima fila, secondo le quote, c’è la Finlandia, in lavagna a 1.85. Molto convincente, in effetti, la canzone interpretata dalla coppia Linda Lampenius e Pete Parkkonen. Un brano intenso, dal ritmo incalzante, che parla di un amore che lascia ferite come un “lanciafiamme”. Tra le rivali più accreditate della Finlandia, secondo i bookie, ma a quote molto più alte, ci sono Australia, a 6, e Grecia, a 12. Un eventuale trionfo di Sal Da Vinci all’Eurovision vale 13 per Eurobet, 16 per Sisal e Snai.