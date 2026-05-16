Amici 2026, chi vincerà la finale? Per i bookie il favorito è...

Domenica sera è in programma la finalissima di Amici 2026, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Quattro talenti si sono guadagnati la finale, il quinto verrà deciso tramite televoto durante l’ultima puntata e vedrà protagonisti due cantanti: Angie e Lorenzo, entrambi della squadra Cuccarini/Peparini. Scopriamo chi sarà il vincitore di Amici 2026 nelle quote dei bookmaker.

Quote Vincente Amici 2026: ecco chi è favorito