Semifinali playoff di Serie B, il pronostico di Juve Stabia-Monza

I playoff di serie B, archiviato il turno preliminare, entrano nel vivo. Oggi l’andata della prima semifinale con la Juve Stabia che ospita il Monza in attesa di restituire poi la visita tra tre giorni. Ecco il pronostico di Juve Stabia-Monza.
Pronostico Juve Stabia-Monza: Multigol 1-3
I campani, finiti settimi al termine della stagione regolare, hanno iniziato questi spareggi eliminando il Modena (vittoria in trasferta per 1-0). In casa, vale la pena ricordarlo, i campani hanno perso solo due volte: contro Modena e Frosinone. Il Monza si starà ancora mangiando le mani perché, dopo essere stato praticamente sempre in vantaggio sul Frosinone per la promozione diretta in serie A, è incappato, al penultimo turno, nel ko di Mantova che ha permesso ai ciociari di effettuare il sorpasso. Nei due precedenti stagionali si registra un pareggio (Juve Stabia-Monza 2-2) e una vittoria dei brianzoli (2-1 casalingo). Stasera i campani proveranno a giocarsela... piace il Multigol 1-3, offerto a 1.28 da Eplay24, a 1.33 da Eurobet, a 1.33 da Lottomatica.