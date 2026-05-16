Serie A, le toscane arbitre della corsa Champions: i pronostici delle partite di Juve e Napoli

Campionato di Serie A , due giornate al termine. Inter campione d'Italia con 85 punti, apertissima invece la corsa Champions con ben 5 squadre racchiuse nel giro di 5 punti. Tra loro ci sono Napoli e Juventus , impegnate rispettivamente contro Pisa e Fiorentina. Ecco i c onsigli su cosa giocare in entrambe le partite.

Pronostico Pisa-Napoli

Il Napoli, secondo in classifica, affronta in trasferta il Pisa. I partenopei lontano dal "Maradona" contano 9 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte mentre i toscani, ultimi e già matematicamente retrocessi in Serie B, in casa hanno fatto registrare solamente 2 successi, 4 pareggi e 12 sconfitte. Le quote pendono tutte dalla parte della squadra allenata da Antonio Conte, il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro è proposto a 1.40. Da segnalare che il Napoli non fa registrare la "Somma Gol 3" da 7 giornate consecutive. La "combo" che lega il successo dei partenopei al Multigol 3-4 è in lavagna a 2.89 su Eplay24 e NetBet, a 2.80 su Eurobet.

Pronostico Juventus-Fiorentina

La Juventus, terza, non perde da 10 giornate di fila (6 vittorie e 4 pareggi). La possibilità che la compagine allenata da Luciano Spalletti riesca a conquistare i tre punti contro una Fiorentina (tre pareggi e una sconfitta nelle ultime 4) aritmeticamente salva paga mediamente 1.34. I bianconeri vengono da 8 Under 2,5 di fila, la "combo" 1+Under 4,5 regala una quota pari 1.64 su Eplay24 e StarYes, a 1.55 su Eurobet.