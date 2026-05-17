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Pronostico Arsenal-Burnley, Gunners a caccia di un successo rotondo contro i già retrocessi Clarets

Penultima giornata di Premier League, con una vittoria nel Monday night Arteta va a più 5 sul Manchester City di Guardiola
Federico Vitaletti
2 min
Arsenal-BurnleypronosticoManchester City
Pronostico Arsenal-Burnley, Gunners a caccia di un successo rotondo contro i già retrocessi Clarets© Getty Images

Classifica alla mano Arsenal-Burnley è un quasi testacoda che, di fatto, può avvicinare i Gunners al titolo di campioni d’Inghilterra. Un successo porterebbe infatti i londinesi a +5 sul Manchester City, secondo in classifica, che martedì affronterà in trasferta il Bournemouth (una delle squadre più in forma della Premier) nel suo penultimo impegno in campionato. Ecco il pronostico di Arsenal-Burnley, in programma lunedì 18 maggio alle 21.00.

Pronostico Arsenal-Burnley: 1+Over 2,5

All’Emirates arriva dunque il Burnley, già retrocesso e che l’ultima vittoria l’ha ottenuta l’11 febbraio, in casa del Crystal Palace. Curioso come la retrocessione dei Clarets sia diventata ufficiale al termine del match casalingo perso per 1-0 contro il Manchester City, la squadra che si sta giocando il primo posto proprio con l’Arsenal. C’è ancora una possibilità che Manchester City e Arsenal chiudano a pari punti in classifica e, in quel caso, si guarderebbe alla differenza reti che ad oggi dice City +43, Arsenal +42. Una motivazione in più per i Gunners a cercare una vittoria rotonda che, in sede di pronostico, fa propendere per l’1 handicap (partendo da un ipotetico 0-1), con l’1+Over 2,5 in alternativa. La combo 1+Over 2,5 si gioca a 1.36 su Sisal, a 1.31 su Eplay24 e NetBet.

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