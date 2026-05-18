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Allsvenskan, il pronostico di Djurgarden-Sirius: padroni di casa all'assalto della capolista

Sfida tra due squadre che stanno segnando molto: per le quote è favorito...
1 min
Djurgarden-Siriusallsvenskanquote
Allsvenskan, il pronostico di Djurgarden-Sirius: padroni di casa all'assalto della capolista© LaPresse

In Europa i campionati volgono al termine mentre nei Paesi scandinavi i tornei sono iniziati da poche settimane. È il caso della Svezia, che oggi fa calare il sipario sull’ottava giornata.

Comparazione quote: Djurgarden-Sirius Goal

Djurgarden-Sirius è un match che riguarda la parte alta della classifica, i padroni di casa hanno 6 punti in meno rispetto alla capolista del campionato. Una capolista che ha collezionato 6 vittorie e un pareggio, e in ogni match disputato ha sempre segnato almeno 2 gol. Occhio però, il Djurgarden negli ultimi due turni ne ha fatti 6 al Goteborg e 4 all’Aik. In più, il Djurgarden ha vinto gli ultimi 4 precedenti, il più recente con un clamoroso 8-2.

Per le quote è il Djurgarden a partire favorito, l' si gioca a 2.20 mentre il 2 è proposto a 2.90. Tuttavia, visto quanto stanno segnando le due squadre, escludere il Goal in un match del genere sembra difficile. Almeno una rete per parte è a 1.52 su Eplay24 e StarYes, a 1.46 su Snai.

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