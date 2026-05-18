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Allsvenskan, per Orgryte e Goteborg l'obiettivo è vincere per risalire: quote e pronostico

Match dell'ottava giornata del campionato svedese che vede di fronte due squadre già in crisi
2 min
Orgryte-Goteborgallsvenskanquote
Allsvenskan, per Orgryte e Goteborg l'obiettivo è vincere per risalire: quote e pronostico© Marco Canoniero

Da un capo all’altro della classifica, ecco il derby Orgryte-Goteborg. Per loro il campionato è partito con enormi sofferenze e i numeri lo confermano.

Pronostico Orgryte-Goteborg: Multigol 2-3

Goteborg ultimo (insieme all’Halmstad che ha giocato 8 partite) con 3 soli punti raccolti in 7 giornate, frutto di altrettanti pareggi, 4 gol segnati e 15 subìti. L’Orgryte ha 5 punti all’attivo e almeno una vittoria l’ha ottenuta, per il resto ha collezionato 2 pareggi e 4 sconfitte. C’è anche da dire però che l’Orgryte ha incassato ben 18 reti, un totale in cui pesa come un macigno l’8-1 incassato per mano dell’Hammarby alla 4ª giornata di campionato. Per le quote è il Goteborg a partire favorito contro la neopromossa, il segno 2 vale circa 1.85 mentre l’1 è proposto a 3.80. Scendendo più nel dettaglio, nei tre match casalinghi fin qui disputati l’Orgryte ha sempre fatto registrare Goal e Multigol 2-3. Proprio uno di questi esiti può essere preso in considerazione. Il Multigol 2-3 è quotato a 1.80 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Snai.

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