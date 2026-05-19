Pronostico Bournemouth-Manchester City, Guardiola deve vincere per rimandare la festa dell'Arsenal

Efl Cup vinta battendo l’Arsenal in finale e anche la Fa Cup è stata sistemata in bacheca, piegando il Chelsea. Guardiola ha fatto “doppietta” ma non può fermarsi, perchè in campionato stasera c’è la sfida col lanciatissimo Bournemouth. Una squadra che per rendimento nelle ultime 15 giornate sarebbe da quarto posto: 29 punti nel periodo, frutto di 7 vittorie e 8 pareggi. Un exploit che tiene vive le ambizioni Champions delle Cherries, capaci lo scorso 11 aprile di andare a vincere per 2-1 in casa dell’Arsenal capolista. Ecco il pronostico di Bournemouth-Manchester City.
Comparazione quote: Bournemouth-City Goal
La vittoria di ieri dell’Arsenal contro il Burnley obbliga la squadra di Guardiola a vincere, diversamente i Gunners festeggeranno il titolo… davanti alla tv. Numeri alla mano, il City è in forma smagliante: 9 vittorie e un pareggio nelle ultime 10 partite, e nei 7 clean sheet collezionati ci sono molti meriti di Gianluigi Donnarumma. Tirando le somme, Bournemouth-City è una sfida tra formazioni in salute e motivatissime. L’esito Goal per i bookie non si discute: quota 1.48 su Eplay24 e StarYes, 1.45 su Sisal. Favoriti i Citizens che hanno vinto ben 18 volte negli ultimi 19 scontri diretti (una sola vittoria per il Bournemouth). Il segno 2 si gioca a 1.65 su Eplay24 e NetBet, a 1.66 su DomusBet.