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Copa Sudamericana, quote e pronostico di Sao Paulo-Millonarios

Sfida al Morumbi "Brasile-Colombia" nella quinta giornata della fase a gironi
1 min
Sao Paulo-Millonariospronosticoquote
Copa Sudamericana, quote e pronostico di Sao Paulo-Millonarios© EPA

Stanotte (in Italia) si giocano le partite della 5ª giornata della Copa Sudamericana. Nel gruppo C sono rimaste 3 squadre a giocarsi i due biglietti in palio per la fase ad eliminazione diretta. 

Pronostico Sao Paulo-Millonarios: Under 2,5

In testa c’è il Sao Paulo con 8 punti, uno in più della coppia formata da O’Higgins e Millonarios. Proprio il club colombiano sfiderà i brasiliani al “Morumbi”, match che visti i numeri del Sao Paulo si preannuncia più combattuto che spettacolare. In 4 partite infatti il Sao Paulo ha segnato 3 gol senza subirne alcuno, e in casa dei Millonarios il match si è chiuso sullo 0-0. Inevitabile assegnare i favori del pronostico all’Under 2,5. L’ipotesi di un match con massimo due reti vale 1.65 per Betsson e Planetwin, 1.64 per Eplay24, 1.60 per Sisal.

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