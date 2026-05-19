Copa Sudamericana, quote e pronostico di Sao Paulo-Millonarios

Pronostico Sao Paulo-Millonarios: Under 2,5

In testa c’è il Sao Paulo con 8 punti, uno in più della coppia formata da O’Higgins e Millonarios. Proprio il club colombiano sfiderà i brasiliani al “Morumbi”, match che visti i numeri del Sao Paulo si preannuncia più combattuto che spettacolare. In 4 partite infatti il Sao Paulo ha segnato 3 gol senza subirne alcuno, e in casa dei Millonarios il match si è chiuso sullo 0-0. Inevitabile assegnare i favori del pronostico all’Under 2,5. L’ipotesi di un match con massimo due reti vale 1.65 per Betsson e Planetwin, 1.64 per Eplay24, 1.60 per Sisal.