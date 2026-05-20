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Friburgo-Aston Villa, quote e pronostico della finale di Europa League

A Istanbul si assegna il trofeo che Unai Emery ha già vinto 4 volte da allenatore. Appuntamento con la storia per i tedeschi
2 min
Friburgo-Aston VillaFinale Europa Leaguepronostico
Friburgo-Aston Villa, quote e pronostico della finale di Europa League© EPA

Oltre ai campionati anche le Coppe europee volgono al termine. Questa sera, a Istanbul, si assegna l’Europa League 2025/26. Sarà una questione tra il Friburgo, a caccia del suo primo storico titolo, e l’Aston Villa, con Unai Emery deciso a calare il suo personale “poverissimo”. Ecco quote e pronostico di Friburgo-Aston Villa

Pronostico Friburgo-Aston Villa: segno 2

Risultati alla mano sono due squadre che segnano e fanno divertire. In semifinale Friburgo e Aston Villa hanno ribaltato rispettivamente Braga e Nottingham Forest. I Villans sembrano aver messo alle spalle un periodo opaco (tre ko di fila tra Premier ed Europa League) segnando ben dieci reti nelle ultime tre partite. Per loro la qualificazione alla prossima Champions League è già in cassaforte, in virtù del 4-2 rifilato al Liverpool venerdì scorso. Per le quote Aston Villa favorito (segno 2 a 1.63) in una finale che promette comunque diversi gol. In sette delle ultime dieci gare giocate da Rogers e compagni si è visto l’Over 2,5, Friburgo in “modalità Goal” da cinque incontri consecutivi. Almeno tre reti al 90' a Istanbul si giocano a 1.95 su Eplay24, Sisal e Snai. Il Goal vale invece 2.00 per PlanetwinGoldBet e Lottomatica.

 

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