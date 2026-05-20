Pronostico Friburgo-Aston Villa: segno 2

Risultati alla mano sono due squadre che segnano e fanno divertire. In semifinale Friburgo e Aston Villa hanno ribaltato rispettivamente Braga e Nottingham Forest. I Villans sembrano aver messo alle spalle un periodo opaco (tre ko di fila tra Premier ed Europa League) segnando ben dieci reti nelle ultime tre partite. Per loro la qualificazione alla prossima Champions League è già in cassaforte, in virtù del 4-2 rifilato al Liverpool venerdì scorso. Per le quote Aston Villa favorito (segno 2 a 1.63) in una finale che promette comunque diversi gol. In sette delle ultime dieci gare giocate da Rogers e compagni si è visto l’Over 2,5, Friburgo in “modalità Goal” da cinque incontri consecutivi. Almeno tre reti al 90' a Istanbul si giocano a 1.95 su Eplay24, Sisal e Snai. Il Goal vale invece 2.00 per Planetwin, GoldBet e Lottomatica.