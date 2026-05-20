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Palermo-Catanzaro, tra Inzaghi e Aquilani chi sfida il Monza in finale playoff? Il pronostico

Al Barbera i siciliani sono chiamati all'impresa: vincere con almeno 3 reti di scarto
Federico Vitaletti
2 min
Palermo-Catanzaroplayoff Serie Bpronostico
Palermo-Catanzaro, tra Inzaghi e Aquilani chi sfida il Monza in finale playoff? Il pronostico© LAPRESSE

Aquilani batte Inzaghi 3-0. Un verdetto inequivocabile quello del “Ceravolo”, nell’andata della semifinale playoff di Serie B. Un Catanzaro che ha confermato di essere in gran forma, calando un altro tris (interamente nel primo tempo) dopo quello rifilato all’Avellino nel turno preliminare.

Comparazione quote Palermo-Catanzaro: Over 2,5

I calabresi sono riusciti nell’impresa di segnare tre reti ad una delle migliori difese della cadetteria. Solo 3 volte nella stagione regolare il Palermo aveva subìto... tre marcature in un match. Stasera ai siciliani servirà un successo con 3 gol di scarto per pareggiare il conto e qualificarsi per la finale, in virtù del miglior piazzamento in campionato. Nelle ultime 13 gare casalinghe la squadra di Pippo Inzaghi ha collezionato 12 successi e un pareggio. Per le quote al 90’ sarà segno 1 (in lavagna a 1.75) e potrebbe esserci spazio anche per l’Over 2,5. Un po’ per la necessità di rimontare da parte del Palermo, un po’ per le statistiche: sarebbe il sesto Over 2,5 di fila per Iemmello e soci: almeno tre reti sono in lavagna a 1.70 su Eplay24, a 1.65 su BetFlag e Planetwin.

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