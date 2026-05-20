Palermo-Catanzaro, tra Inzaghi e Aquilani chi sfida il Monza in finale playoff? Il pronostico

Comparazione quote Palermo-Catanzaro: Over 2,5

I calabresi sono riusciti nell’impresa di segnare tre reti ad una delle migliori difese della cadetteria. Solo 3 volte nella stagione regolare il Palermo aveva subìto... tre marcature in un match. Stasera ai siciliani servirà un successo con 3 gol di scarto per pareggiare il conto e qualificarsi per la finale, in virtù del miglior piazzamento in campionato. Nelle ultime 13 gare casalinghe la squadra di Pippo Inzaghi ha collezionato 12 successi e un pareggio. Per le quote al 90’ sarà segno 1 (in lavagna a 1.75) e potrebbe esserci spazio anche per l’Over 2,5. Un po’ per la necessità di rimontare da parte del Palermo, un po’ per le statistiche: sarebbe il sesto Over 2,5 di fila per Iemmello e soci: almeno tre reti sono in lavagna a 1.70 su Eplay24, a 1.65 su BetFlag e Planetwin.