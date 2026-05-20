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Pronostico Ravenna-Salernitana, missione rimonta per Mandorlini

I romagnoli hanno bisogno di un successo con almeno due gol di scarto per ribaltare Cosmi e qualificarsi alle semifinali playoff
2 min
Playoff Serie CRavenna-Salernitanapronostico
Pronostico Ravenna-Salernitana, missione rimonta per Mandorlini

Ravenna-Salernitana atto secondo. All’Arechi il primo round se lo è aggiudicato la squadra di Serse Cosmi, un 2-0 maturato nella ripresa con gol di Lescano e Anastasio. I campani per accedere alle semifinali playoff possono permettersi il lusso di perdere con massimo un gol di scarto ma non due: in quel caso avanti il Ravenna in quanto testa di serie. Ecco il pronostico di Ravenna-Salernitana.

Comparazione quote: Ravenna-Salernitana Multigol Casa 1-2

Nel turno precedente la Salernitana ha eliminato la Casertana, vincendo 3-2 in trasferta e pareggiando 1-1 all’Arechi. Il Ravenna, terzo nel girone B con 73 punti, ha esordito nella post-season pareggiando 2-2 in casa del Cittadella, un pari poi bissato al “Benelli” (1-1) con granata promossi in virtù del  loro miglior piazzamento. Come l’Ascoli anche il Ravenna ha fatto del suo stadio una roccaforte: l’unico ko nei 90 minuti regolamentari risale al 19 ottobre, contro l’Arezzo (chi altrimenti). Certo, qui c’è da ribaltare un doppio svantaggio e in partite da dentro o fuori come questa non è mai facile. Detto che in casa la squadra di Mandorlini predilige No Goal e Under 2,5, qui l’esito da tenere d’occhio è il Multigol Casa 1-2. Quota 1.52 su Eplay24 e NetBet, 1.50 su Eurobet.

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