Pronostico Ravenna-Salernitana, missione rimonta per Mandorlini

Comparazione quote: Ravenna-Salernitana Multigol Casa 1-2

Nel turno precedente la Salernitana ha eliminato la Casertana, vincendo 3-2 in trasferta e pareggiando 1-1 all’Arechi. Il Ravenna, terzo nel girone B con 73 punti, ha esordito nella post-season pareggiando 2-2 in casa del Cittadella, un pari poi bissato al “Benelli” (1-1) con granata promossi in virtù del loro miglior piazzamento. Come l’Ascoli anche il Ravenna ha fatto del suo stadio una roccaforte: l’unico ko nei 90 minuti regolamentari risale al 19 ottobre, contro l’Arezzo (chi altrimenti). Certo, qui c’è da ribaltare un doppio svantaggio e in partite da dentro o fuori come questa non è mai facile. Detto che in casa la squadra di Mandorlini predilige No Goal e Under 2,5, qui l’esito da tenere d’occhio è il Multigol Casa 1-2. Quota 1.52 su Eplay24 e NetBet, 1.50 su Eurobet.