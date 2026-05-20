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Friburgo-Aston Villa, solidità tedesca contro talento inglese

La visione My Combo della finale di Europa League secondo SisalTipster
3 min
My Combo SisaltipsterFriburgo-Aston VillaUnai Emery
Friburgo-Aston Villa, solidità tedesca contro talento inglese© Getty Images

Besiktas Park di Istanbul, ecco il teatro della finalissima di Europa League. Il Friburgo va a caccia del suo primo trofeo internazionale, vuole invece arricchire la sua personale collezione il veterano Unai Emery, che questa coppa l’ha già vinta quattro volte: tre da allenatore del Siviglia, una alla guida del Villarreal.

My Combo: la sintesi su Friburgo-Aston Villa

La squadra allenata dal giovane tecnico Julian Schuster ha alzato l’asticella dopo aver raggiunto gli ottavi di Europa League per due stagioni consecutive, tra il 2022 e il 2024. L’Aston Villa ha la bacheca più piena ma non festeggia un titolo dalla Coppa di Lega vinta 30 anni fa. Entrambe hanno superato l’ostacolo semifinale dopo aver perso l’andata ma di certo ha fatto più rumore il poker con cui l’Aston Villa ha ribaltato il Nottingham Forest. Il Friburgo ha invece estromesso dal torneo il Braga vincendo 3-1 in Germania, dopo aver perso in Portogallo per 2-1. Positivo il bilancio dell’Aston Villa contro squadre della Bundesliga: in 6 incroci gli inglesi hanno vinto 4 volte (più 2 sconfitte), la più memorabile nella finale di Coppa dei Campioni contro il Bayern del 1982. La storia sorride ai Villans, che di recente hanno impressionato battendo 4-2 il Liverpool in campionato (qualificazione alla Champions ipotecata). Contro i Reds sono andati a segno gli uomini chiave di Emery: Rogers, Watkins e capitan McGinn. Nella visione My Combo di SisalTipster, al 90’ il popolo di fede Aston Villa potrà liberare l’urlo di gioia sotto al cielo turco. Il Friburgo però non si arrenderà senza provarci: dopo l’Aston Villa, è la squadra che ha segnato più gol nel torneo. Attesi quindi almeno 3 tiri in porta da parte di entrambe. Nel momento cruciale della stagione Emery si affida al suo bomber, Ollie Watkins, fresco di doppietta al Liverpool e 5 reti nel torneo: insomma, ha il piede caldissimo e punta al sigillo numero 6. C’è un po’ di Italia in questa finale: Vincenzo Grifo vanta 9 partecipazioni ai gol del suo Friburgo in questa Europa League. Il centrocampista a caccia di gol o assist per rendere memorabile questa finale.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Friburgo-Aston Villa: 1) Vittoria Aston Villa nei tempi regolamentari 2) Entrambe effettuano almeno 3 tiri in porta 3) Watkins marcatore 4) Grifo gol o assist.

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