Playout Serie B, pronostico Sudtirol-Bari: Castori ha a disposizione due risultati su tre per centrare la salvezza

Pronostico Sudtirol-Bari: Multigol Ospite 1-3

Un risultato buono per gli altoatesini, che allo stadio “Druso” potranno contare su due risultati su tre per mantenere la categoria. Un privilegio che il Sudtirol si è guadagnato in virtù del sedicesimo posto con cui ha chiuso la stagione regolare: 41 punti, uno in più rispetto al Bari. Di certo mister Castori non potrà essere soddisfatto del rendimento dei suoi, che con il pareggio del San Nicola hanno portato a undici la serie di gare senza vittorie: sei pareggi e cinque sconfitte nel periodo. L’ultima gioia al “Druso” risale a fine gennaio, quando Casiraghi e compagni vinsero per 2-1 contro il Catanzaro di Alberto Aqulani. Il Bari invece nelle ultime settimane ha trovato la forza per risalire in zona playout, battendo Entella e Catanzaro. Se si guarda ai dati relativi alle principali classi di esito, il Bari mostra sostanziale equilibrio sul versante Under/Over 2,5 e Goal/No Goal mentre il Sudtirol ha una spiccata propensione all’Under 2,5, centrato ben 25 volte in 30 partite tra campionato e playout. Come detto in precedenza, il Sudtirol non ha necessità di far suo l’incontro a differenza del Bari, che dovrà cercare di vincere la partita per salvarsi. Al 90’ comunque vada ci sarà un verdetto, senza l’appendice di supplementari e calci di rigore. Per le quote è il segno 1 ad avere le maggiori probabilità di uscita. La vittoria del Sudtirol è proposta a 1.95, il pareggio (solo una “X” per i pugliesi nelle ultime dieci trasferte) è in lavagna a 3.30, il 2 del Bari a 3.90. Difficile ma non impossibile il compito del Bari che, vale la pena ricordarlo, due anni fa si salvò nel playout vincendo a Terni grazie ad una prova di grande carattere. In quell’occasione furono tre le reti segnate dai “Galletti”. Un altro Multigol Ospite 1-3 è quotato a 1.53 da Eplay24 e NetBet, a 1.52 da Sisal.

Curiosità

Il match d’andata tra Bari e Sudtirol ha confermato un tabù. Per la nona volta, negli incroci da allenatori, Moreno Longo non è riuscito a battere Fabrizio Castori. Il bilancio complessivo è di tre pareggi e sei vittorie da parte del tecnico marchigiano. Il primo successo, per Longo, vorrebbe dire salvezza del Bari e fine della maledizione. Se Longo non riesce a battere Castori, è altrettanto vero che il Bari non riesce a battere il Sudtirol. Negli ultimi sei precedenti con gli altoatesini, infatti, i pugliesi hanno collezionato tre pareggi e altrettante sconfitte. Non solo, in occasione di questi sei scontri diretti il Bari ha segnato una sola rete!