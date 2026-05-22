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Anticipo di Serie A Fiorentina-Atalanta, si gioca solo per lo spettacolo al Franchi: il pronostico

Ultima di campionato per gli uomini di Vanoli e Palladino
Amedeo Paioli
2 min
Atalanta-Fiorentinapronosticovanoli
Anticipo di Serie A Fiorentina-Atalanta, si gioca solo per lo spettacolo al Franchi: il pronostico© LAPRESSE

Non era sicuramente questo il piazzamento a cui l’Atalanta puntava a inizio stagione ma il settimo posto, che permette comunque alla “Dea” di partecipare alle competizioni europee il prossimo anno (dovrà accontentarsi della Conference League), a un certo punto del campionato sembrava addirittura impossibile. Lo stesso vale per la Fiorentina che è stata capace di fare anche peggio. 

Comparazione quote: Fiorentina-Atalanta Goal+Over 2,5

A lungo in fondo alla classifica i viola sono stati in bilico tra salvezza e retrocessione e, probabilmente, devono al demerito delle altre che sono dietro se possono chiudere il campionato con una certa serenità (l’attuale quindicesimo posto non può però essere motivo di soddisfazione). Gli ultimi novanta minuti di questa Serie A la Fiorentina li trascorre proprio contro l’Atalanta in una sfida che non ha davvero molto da dire per quanto riguarda la classifica. Fagioli e compagni con una vittoria possono provare a migliorare la loro posizione ma, alla fine, cambia poco e lo stesso vale per i bergamaschi che non possono più muoversi da dove si trovano (i nerazzurri sono in vantaggio negli scontri diretti con il Bologna e finiranno davanti anche se dovessero chiudere il campionato con gli stessi punti degli emiliani). La cosa positiva di questa situazione è il fatto che entrambe le squadre potranno giocare l’ultimo match a viso aperto cercando di privilegiare lo spettacolo visto che il risultato non conta. Proviamo Goal e Over 2,5: una combo offerta a 1.90 da Sisal, a 1.80 da Eplay24 e Vincitu.

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