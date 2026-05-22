Bayern-Stoccarda, chi vince la finale della Coppa di Germania? Precedenti e quote dicono…

In Germania, quest’anno, la stagione si chiude esattamente come era iniziata. Era infatti il lontano 16 agosto dello scorso anno quando Stoccarda e Bayern si trovarono una di fronte all’altra per contendersi la Supercoppa di Germania tra la vincitrice della Dfb Pokal (lo Stoccarda) e la vincente della Bundesliga (il Bayern). In quella occasione furono i bavaresi a conquistare il trofeo vincendo, alla MhpArena, per 2-1 con una rete di Kane al 18’, il raddoppio di Luis Diaz al 77’ e la rete della bandiera, a tempo scaduto (il 93’) di Leweling. Questo è stato il primo appuntamento della stagione e adesso, per completarla, resta soltanto la finale della Coppa di Germania (la Dfb Pokal) proprio tra Bayern e Stoccarda, un ultimo atto esattamente uguale al primo. Ecco il pronostico del match, in programma sabato 23 maggio alle ore 20.00.
Comparazione quote Bayern-Stoccarda: segno 1
Nel frattempo il Bayern ha vinto di nuovo il campionato mentre lo Stoccarda ha chiuso al quarto posto staccando il biglietto per la prossima Champions League con il Bayern che ha realizzato (solo in Bundesliga) la bellezza di 122 reti (nuovo record per la massima serie tedesca) e lo Stoccarda (71 reti) a seguire come secondo miglior attacco del torneo. La squadra allenata da Kompany ha fatto benissimo in patria e ha fatto quasi lo stesso in Europa finendo fuori dalla Champions, in semifinale, per mano del Psg. Lo Stoccarda è invece uscito agli ottavi di Europa League perdendo la doppia sfida con il Porto. Tornando alla Coppa di Germania e alla sua finale, ciò che è accaduto finora potrebbe fornire chiare indicazioni su ciò che potrebbe avvenire. Oltre alla sfida iniziale di Supercoppa, Bayern e Stoccarda si sono ovviamente incontrate anche due volte in campionato e l’esito è stato lo stesso. All’andata i bavaresi hanno dilagato alla MhpArena vincendo per 5-0 (le ultime due reti realizzate in superiorità numerica) mentre al ritorno (il 19 aprile scorso) Harry Kane e compagni hanno avuto la meglio, davanti ai propri tifosi, battendo Undav e soci per 4-2. Lo Stoccarda si era illuso passando in vantaggio al 21’ ma poi, in 6 minuti, il Bayern ne ha fatti 3 chiudendo il primo tempo in vantaggio per 3-1. Al 52’ è arrivato il quarto gol di Kane con il 4-2 finale realizzato all’88’ da Andres. Tre sfide e altrettante vittorie del Bayern per cui sembra difficile che adesso le cose possano andare diversamente. Come è iniziata così la stagione dovrebbe chiudersi e... all’Olympiastadion c’è allora la (quarta) vittoria dei bavaresi nell’aria. Dello stesso avviso sono i bookie, visto che il segno 1 finale vale 1.33 per Eplay24, Sisal e Vincitu. Il pareggio è in lavagna a 5.80, il 2 dello Stoccarda è tra 7.50 e 8.00.