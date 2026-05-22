Bayern-Stoccarda, chi vince la finale della Coppa di Germania? Precedenti e quote dicono…

Comparazione quote Bayern-Stoccarda: segno 1

Nel frattempo il Bayern ha vinto di nuovo il campionato mentre lo Stoccarda ha chiuso al quarto posto staccando il biglietto per la prossima Champions League con il Bayern che ha realizzato (solo in Bundesliga) la bellezza di 122 reti (nuovo record per la massima serie tedesca) e lo Stoccarda (71 reti) a seguire come secondo miglior attacco del torneo. La squadra allenata da Kompany ha fatto benissimo in patria e ha fatto quasi lo stesso in Europa finendo fuori dalla Champions, in semifinale, per mano del Psg. Lo Stoccarda è invece uscito agli ottavi di Europa League perdendo la doppia sfida con il Porto. Tornando alla Coppa di Germania e alla sua finale, ciò che è accaduto finora potrebbe fornire chiare indicazioni su ciò che potrebbe avvenire. Oltre alla sfida iniziale di Supercoppa, Bayern e Stoccarda si sono ovviamente incontrate anche due volte in campionato e l’esito è stato lo stesso. All’andata i bavaresi hanno dilagato alla MhpArena vincendo per 5-0 (le ultime due reti realizzate in superiorità numerica) mentre al ritorno (il 19 aprile scorso) Harry Kane e compagni hanno avuto la meglio, davanti ai propri tifosi, battendo Undav e soci per 4-2. Lo Stoccarda si era illuso passando in vantaggio al 21’ ma poi, in 6 minuti, il Bayern ne ha fatti 3 chiudendo il primo tempo in vantaggio per 3-1. Al 52’ è arrivato il quarto gol di Kane con il 4-2 finale realizzato all’88’ da Andres. Tre sfide e altrettante vittorie del Bayern per cui sembra difficile che adesso le cose possano andare diversamente. Come è iniziata così la stagione dovrebbe chiudersi e... all’Olympiastadion c’è allora la (quarta) vittoria dei bavaresi nell’aria. Dello stesso avviso sono i bookie, visto che il segno 1 finale vale 1.33 per Eplay24, Sisal e Vincitu. Il pareggio è in lavagna a 5.80, il 2 dello Stoccarda è tra 7.50 e 8.00.