Pronostici ultima giornata di Serie A: Milan favorito sul Cagliari, in Napoli-Udinese...

Il Napoli di Conte ha ipotecato la Champions grazie alla vittoria sul Pisa, il Milan di Allegri ancora no. Riflettori puntati sulla sfida che attende i rossoneri, nell'ultima di campionato, contro un Cagliari già salvo. Il Napoli si congeda davanti ai suoi tifosi contro l'Udinese , in quella che potrebbe essere l' ultima partita di Conte da allenatore dei partenopei. Ecco l'analisi e il pronostico di ciascuna gara.

Pronostico Milan-Cagliari: 1 primo tempo

Il Milan dopo aver battuto il Genoa a Marassi per 2-1 ospita un Cagliari che non ha mai conquistato i tre punti nelle ultime sei trasferte di campionato. Per le quote sembra scontato il segno 1, alla luce delle motivazioni del Diavolo che deve mettere in cassaforte il suo piazzamento Champions. Il successo dei rossoneri vale 1.28 mentre l'1 primo tempo regala un moltiplicatore pari a 1.70 su Bwin e Snai, a 1.64 su Eplay24.

Pronostico e quote Napoli-Udinese: Multigol Casa 2-4

Il Napoli si appresta a salutare i propri tifosi e probabilmente anche Antonio Conte. I partenopei nelle precedenti 17 gare di campionato disputate al “Maradona” hanno fatto registrare 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte mentre l’Udinese in trasferta conta 8 successi, 3 pareggi e 7 sconfitte. L’1 è proposto a 1.50 mentre il Multigol Casa 2-4 vale 1.76 per Eplay24 e StarYes, 1.73 per Vincitu.