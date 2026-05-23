Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco si gioca la salvezza contro De Rossi

Pronostico e quote Lecce-Genoa: segno 1

Scherzo del destino, Lecce-Genoa sarà Di Francesco contro De Rossi. Secondo incrocio da allenatori per i due ex romanisti, il primo se lo è aggiudicato DDR battendo 3-0 il collega che all’epoca (febbraio 2024) era alla guida del Frosinone. Sfida da affrontare con il massimo impegno da parte del Lecce (un solo punto nelle ultime tre gare interne), il Genoa ha alle spalle un doppio 0-0 esterno contro Atalanta e Fiorentina e sbarca al Via del Mare senza alcun tipo di pressione. Curiosità statistica: nelle ultime 5 giornate, sia Lecce che Genoa non hanno mai fatto registrare il segno 1 sia a metà gara che a fine incontro. Secondo i bookie il Lecce è favorito per una vittoria che vorrebbe dire salvezza. Segno 1 a 1.75 sulle lavagne di Eurobet e Planetwin, a 1.70 su Eplay24. Il pareggio (si è visto in 3 degli ultimi 4 scontri diretti al Via del Mare) vale 3.50, il 2 del Genoa sale a 5. In casa il Lecce non ha mai segnato più di due reti mentre come detto ci è riuscito, in trasferta, la scorsa settimana. Da valutare l’esito Multigol Casa 2-4, offerto a 2.10 da Eplay24, Sisal e Vincitu.