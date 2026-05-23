Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco si gioca la salvezza contro De Rossi

Non solo la lotta Champions, l’ultima giornata di Serie A sarà decisiva anche per stabilire chi tra Lecce e Cremonese dovrà retrocedere in Serie B. Dopo il successo al cardiopalma contro il Sassuolo, la squadra di Di Francesco conserva un preziosissimo punto di vantaggio sui grigiorossi (quart’ultimi), che chiuderanno il campionato in casa contro il Como di Fabregas. Ecco quote e pronostico di Lecce-Genoa, in programma domenica 24 maggio alle ore 20.45.
Pronostico e quote Lecce-Genoa: segno 1
Scherzo del destino, Lecce-Genoa sarà Di Francesco contro De Rossi. Secondo incrocio da allenatori per i due ex romanisti, il primo se lo è aggiudicato DDR battendo 3-0 il collega che all’epoca (febbraio 2024) era alla guida del Frosinone. Sfida da affrontare con il massimo impegno da parte del Lecce (un solo punto nelle ultime tre gare interne), il Genoa ha alle spalle un doppio 0-0 esterno contro Atalanta e Fiorentina e sbarca al Via del Mare senza alcun tipo di pressione. Curiosità statistica: nelle ultime 5 giornate, sia Lecce che Genoa non hanno mai fatto registrare il segno 1 sia a metà gara che a fine incontro. Secondo i bookie il Lecce è favorito per una vittoria che vorrebbe dire salvezza. Segno 1 a 1.75 sulle lavagne di Eurobet e Planetwin, a 1.70 su Eplay24. Il pareggio (si è visto in 3 degli ultimi 4 scontri diretti al Via del Mare) vale 3.50, il 2 del Genoa sale a 5. In casa il Lecce non ha mai segnato più di due reti mentre come detto ci è riuscito, in trasferta, la scorsa settimana. Da valutare l’esito Multigol Casa 2-4, offerto a 2.10 da Eplay24, Sisal e Vincitu.