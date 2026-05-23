Toro-Juve, la firma di Vlahovic su un derby ad alta tensione

Per Luciano Spalletti e il popolo bianconero il mondo si è capovolto dopo Juventus-Fiorentina . Prima di quel match il traguardo Champions era ad un passo, adesso è come scalare l’Everest. La Vecchia Signora deve battere il Torino nell’ ultima giornata di Serie A e sperare in qualche passo falso di chi sta davanti.

My Combo: la sintesi su Torino-Juventus

Un passo falso che la Juve ha commesso contro i viola, un fulmine a ciel sereno perchè arrivato dopo una striscia di dieci risultati utili consecutivi: sei vittorie e quattro pareggi, ben sette i clean sheet nel periodo. Un derby della Mole all’ultima di campionato non si era mai visto. Con l’occasione, i granata proveranno a congedarsi festeggiando un successo che manca dall’aprile del 2015. Negli ultimi due incroci il derby della Mole si è chiuso in parità e negli ultimi quattro “Torino-Juventus” si sono viste... quattro reti in tutto. Stavolta, però, il pareggio non serve davvero a nessuno tanto che, nella visione My Combo di SisalTipster, la stracittadina piemontese finirà con il successo di una delle due squadre. Tredici le gare chiuse dal Torino con esattamente 3 reti totali, 13 quelle in cui la Juve ne ha fatte registrare 2. Numeri che spingono il derby verso un range compreso tra 2 e 3 gol. Sarà Zufferli (come all’andata) l’arbitro di un derby che potrebbe regalare almeno 5 cartellini totali, evento che si è verificato negli ultimi due “Torino-Juventus”. Il 15 ottobre del 2022 Dusan Vlahovic ha deciso il derby della Mole con il suo primo (e unico) gol ai granata con la maglia della Juventus. Il serbo parte in pole position per sbloccare la sfida.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Torino-Juventus: 1) Vince una delle due squadre 2) Tra 2 e 3 gol 3) Almeno 5 cartellini totali 4) Vlahovic primo marcatore.

Verona penultimo e già retrocesso. Roma quarta e super motivata a chiudere il campionato con tre punti per brindare alla Champions e spezzare un tabù lungo sette anni. I giallorossi sono tornati in corsa per l’ambito obiettivo collezionando quattro vittorie consecutive, sapendo sfruttare i passaggi a vuoto di Milan e Juventus. Per l’Hellas zero gol realizzati nelle ultime cinque gare casalinghe, un’altra scena muta vorrebbe dire prima volta nella storia del club con sei partite interne di fila in A senza segnare.

My Combo: la sintesi su Verona-Roma

La sfida con l’Hellas evoca per la Roma ricordi dal sapore agrodolce. I giallorossi hanno vinto a zero gli ultimi due precedenti all’Olimpico mentre sono usciti sconfitti in quattro degli ultimi cinque incroci al Bentegodi. Dopo aver vinto le trasferte in terra emiliana contro Bologna e Parma la Roma sale più a nord ma la musica dovrebbe essere la stessa. Nella visione My Combo di SisalTipster, la squadra di Gasperini centrerà la sua decima vittoria esterna in questo campionato. In cinque delle ultime sei giornate (per inciso, 16 punti raccolti sui 18 in palio) i giallorossi sono sempre andati in vantaggio al riposo. Uno scenario che può riproporsi anche al Bentegodi contro un Verona che nei primi tempi ha segnato 15 reti in 37 partite. Roma all’attacco e Verona... all’angolo: i giallorossi proveranno a sfruttare anche le situazioni di calcio da fermo, con più corner previsti in loro favore in entrambi i tempi. Gasperini confida anche su Paulo Dybala, fermo a 2 gol in campionato. Se segna, allora sì che può davvero liberarsi la “Joya Champions”.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Verona-Roma: 1) Vittoria Roma 2) Roma in vantaggio a fine primo tempo 3) Roma batte più corner in entrambi i tempi 4) Dybala a segno.