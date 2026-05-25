Pronostico Bohemians-Shamrock Rovers, segnano entrambe? Il parere dei bookie

Nel massimo campionato irlandese sono 18 le giornate andate in archivio e in cima alla classifica comandano gli Shamrock Rovers (34 punti) con un paio di lunghezze di vantaggio sul St.Patricks e tre sui Bohemians . Proprio la capolista sarà protagonista del primo turno preliminare di Champions League e così, per organizzare al meglio i prossimi impegni, gli Shamrock anticipano a stasera il match del turno numero 24 che avrebbero dovuto giocare il prossimo 10 luglio.

Comparazione quote: Shamrock-Bohemians Goal

Per l’occasione non dovranno fare molta strada visto che affronteranno i Bohemians, altra squadra di Dublino, in un derby dall’esito assai incerto. Come si diceva in apertura la più titolata squadra irlandese ha 3 punti in più rispetto agli odierni avversari e giocare in trasferta (se così si può dire) complica ulteriormente le cose. Almeno in teoria perché, se si guarda a ciò che è accaduto finora, si scopre che il rendimento dei Bohemians è migliore lontano dal proprio stadio (insieme allo Shelbourne sono quelli che hanno conquistato più punti, 17, lontano da casa contro i 13 dei Rovers). Al contrario lo Shamrock ha fin qui fatto benissimo al Tallaght Stadium dove ha conquistato ben 22 punti mentre i Bohemians, in casa, non sono andati oltre i 14 punti in 9 esibizioni. I Bohemians vanno a segno almeno una volta da 9 gare di fila mentre i Rovers, sotto questo particolare aspetto, sono un po’ meno regolari (due volte a secco nelle ultimi 11 giornate). Il segno 1 per i Bohemians vale l’aggancio in vetta alla classifica, gli altri due segni permetterebbero allo Shamrock di restare da solo al comando e il precedente del 17 aprile scorso dice 2-1 a favore dei Rovers. Il Goal sembra l’esito più adatto alla sfida: quota 1.82 su Eplay24, 1.80 su Snai e William Hill.