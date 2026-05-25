Pronostici campionato norvegese, migliori quote e consigli per la sfida Tromso-Aalesund

L’Eliteserien propone oggi diverse partite. In particolare vale la pena soffermarsi su quella del Tromso che ospita l’Aalesund visto che l’undici di casa ha già anticipato un paio di partite e si trova a una sola lunghezza di distanza dal Viking capolista (che ha 2 gare in meno).

Pronostico Tromso-Aalesund: segno 1

L’Aalesund è posizionato invece all’altro capo della classifica con 9 punti all’attivo, solo uno in più rispetto al terzetto di penultime.Il Tromso è reduce da una sonora batosta (0-5) per mano del Bodo/Glimt che, però, è avversario di altro livello rispetto all’Aalesund. Il segno 1, con l’Over 2,5 in abbinamento o in alternativa, sembra poter meritare una certa considerazione. La vittoria del Tromso si può giocare a 1.43 su Eplay24, a 1.40 su BetFlag e Planetwin. L’Over 2,5 è quotato a 1.51 da Eplay24, a 1.50 da GoldBet e BetFlag.