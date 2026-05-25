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Allegri-Milan, sarà addio? Per i bookie c'è anche Conte in corsa per la panchina del Diavolo

Il punto degli operatori sui possibili sostituti del tecnico livornese, anche lui in discussione dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions
2 min
Allegri esoneroAntonio ConteProssimo allenatore Milan
Allegri-Milan, sarà addio? Per i bookie c'è anche Conte in corsa per la panchina del Diavolo© © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Un’altra stagione senza Champions non può che lasciare il segno se ti chiami Milan. Un fallimento senza mezzi termini e con poche (per non dire zero) scusanti. In questa situazione tutti finiscono sul banco degli imputati, con Gerry Cardinale pronto a prendere decisioni importanti e a tagliare più di una testa. Salterà anche quella di Allegri? Ecco cosa ne pensano i bookmaker a tale proposito.

Comparazione quote: Antonio Conte prossimo allenatore del Milan

Sei sconfitte nelle ultime dieci giornate sono state fatali al Milan, che ha perso la Champions League (e circa 70 milioni di introiti) proprio all’ultima giornata. Il pubblico di San Siro ha sostenuto la squadra fino all’ultimo, per poi scatenare rabbia e contestazione. Occhi puntati sul futuro immediato. Allegri ha un contratto che lo lega al Milan per un altro anno, il rinnovo automatico fino al 2028 in assenza di qualificazione alla Champions non è scattato. Oltre a buona parte della dirigenza anche Allegri si separerà dal Milan? I bookie, nel frattempo, hanno aggiornato le quote relative al “Prossimo allenatore del Milan” al 1° agosto. I bookie vedono favorito Vincenzo Italiano, che dunque il Milan “strapperebbe” a De Laurentiis che lo avrebbe individuato come sostituto di Conte sulla panchina del NapoliItaliano prossimo allenatore del Milan è un’ipotesi in lavagna a 3.50. Occhio però allo stesso Conte, considerato uno dei papabili per il postAllegri al Milan. Dopo Farioli (dato a 4) il salentino è ritenuto il candidato più credibile, dopo Italiano, per guidare il nuovo corso rossonero. Come minimo, verso la qualificazione Champions. Conte prossimo allenatore del Milan è proposto a 4.50.

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