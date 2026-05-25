Copa Sudamericana, Sao Paulo-Boston River: per le quote c'è un chiaro favorito

Comparazione quote: Sao Paulo-Boston River Over 2,5

Nel gruppo C il Sao Paulo guida la classifica con 9 punti ma precede i Millonarios di un solo punto e l’O’Higgins di due (fuori gioco il Boston River ultimo a quota 3). Le prime due andranno avanti, le ultime due saranno eliminate e allora l’ultimo match diventa fondamentale. Il Sao Paulo, vincendo contro il Boston River, vola agli ottavi e evita anche i playoff (riservati alla seconda) e, carta alla mano, pur brillando poco nell’ultimo periodo, non dovrebbe avere problemi a conquistare i tre punti decisivi. Quota irrisoria per l’1 (offerto a 1.16), va un po’ meglio con l’Over 2,5. Almeno tre reti totali si giocano a 1.48 su Lottomatica, a 1.47 su Eplay24, a 1.44 su William Hill.