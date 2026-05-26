Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lanus-Mirassol, il pronostico: sfida “Argentina-Brasile” in Copa Libertadores

I padroni di casa hanno bisogno di un punto per garantirsi il terzo posto che vale i playoff della Copa Sudamericana
2 min
Lanus-MirassolpronosticoCopa Libertadores
Lanus-Mirassol, il pronostico: sfida “Argentina-Brasile” in Copa Libertadores© EPA

Dieci partite giocate (quelle relative alle prime cinque giornate) e nel gruppo G della Copa Libertadores di quest’anno neanche l’ombra di un pareggio. La situazione però è abbastanza chiara con Mirassol (al momento primo) e Ldu Quito già qualificate per gli ottavi di questa competizione e il Lanus, che occupa la terza posizione con 6 punti all’attivo, più avanti di 3 lunghezze rispetto all’Always Ready che è in vantaggio negli scontri diretti e, qualora dovesse raggiungere gli argentini, soffierebbe loro il terzo posto (che vuol dire biglietto per i playoff della Copa Sudamericana). 

Comparazione quote: Lanus-Mirassol Under 2,5

Gli ultimi novanta minuti di gioco serviranno esclusivamente a questo e il Lanus ha bisogno di un punto per rendersi irraggiungibile dall’ultima della classe. Per conquistarlo dovrà vedersela con la capolista Mirassol che, tutto sommato, non avrà troppa necessità di spingere sull’acceleratore. I brasiliani vanno regolarmente a segno, almeno una volta, da 8 partite di fila mentre il Lanus fa registrare il NoGoal da 11 partite consecutive. Con un punto Mirassol matematicamente primo e Lanus terzo, si potrebbe raggiungere l’obiettivo con poca fatica... doveroso guardare in direzione dell’Under 2,5. Un esito quotato a 1.50 da Eplay24Planetwin e GoldBet. Meno probabile sulla carta l’Over 2,5, proposto a 2.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS