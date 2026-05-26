Copa Sudamericana, solo la vittoria per il Santos: quote e pronostico

Il gruppo D della Copa Sudamericana presenta un grande equilibrio e gli ultimi 90 minuti di stanotte saranno decisivi ai fini della classifica. Al momento, infatti, in questo girone il San Lorenzo conduce con 7 punti precedendo di un punto il Deportivo Cuenca mentre il Recoleta è a 5 e il Santos chiude con 4 punti.

Santos batte Deportivo Cuenca? Le quote dei bookie per il segno 1

Il programma però propone un San Lorenzo-Recoleta e Santos-Deportivo Cuenca dove chi vince è sicuro della qualificazione (qui la prima in classifica vola direttamente agli ottavi, la seconda gioca i playoff, le altre due sono eliminate). L’unica vittoria dell’undici dell’Ecuador è stata, all’andata, proprio contro il Santos che invece non ha ancora mai vinto un match. Per le quote questa sembra l’occasione giusta, si può provare a dare fiducia al segno 1: quota 1.34 su Eplay24, 1.35 su Snai e Planetwin, 1.39 su Bwin.