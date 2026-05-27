Playoff Serie C, ritorno semifinali: cosa giocare in Brescia-Salernitana

Comparazione quote: Brescia-Salernitana Under 2,5

Una sfida che ha regalato subito l’illusione del vantaggio ai lombardi con un gol annullato dal Var per fallo di mani al 5’ a cui, nella ripresa, ha fatto seguito il vantaggio (stavolta effettivo) dei padroni di casa. Il match sembrava ormai concluso così ma, al 91’, è arrivato il pareggio del Brescia grazie a una rovesciata spettacolare di Crespi che rende assai avvincente il ritorno. A differenza dei turni precedenti in questo (ma anche in occasione della finale) in caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti i supplementari e, qualora necessario, i calci di rigore. Quanto basta a entrambe le squadre per poter impostare una gara attenta sotto il profilo tattico cercando di approfittare del momento giusto per colpire (e magari affondare) l’avversario. La Salernitana nelle 5 gare di questi playoff fin qui disputate (contro Casertana, Ravenna e Brescia) ha sempre realizzato almeno una rete mentre le “Rondinelle” (che sono entrate in gioco un turno più tardi) hanno vinto 3-0 a Casarano ma hanno poi guadagnato la semifinale con uno 0-0 casalingo a cui poi ha fatto seguito l’1-1 di Salerno. La posta in palio è altissima e nessuna delle due contendenti vorrà rischiare troppo. Sembra buono l’Under 2,5: esito quotato a 1.55 da Planetwin e BetFlag, a 1.56 da Eplay24.