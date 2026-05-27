Pronostici Copa Libertadores, le quote sorridono al Corinthians di Depay

Pronostico Corinthians-Platense: segno 1

Nel gruppo E il Corinthians è primo ed è già sicuro della qualificazione agli ottavi mentre il Platense, che segue con 4 lunghezze di ritardo, rischia ancora l’aggancio o addirittura il sorpasso da parte del Santa Fe che è terzo con 2 soli punti in meno rispetto agli argentini. L’’ultimo turno mette di fronte proprio Corinthians e Platense con i brasiliani che hanno già vinto all’andata (2- 0) e partono favoriti anche al ritorno. Le quote spingono infatti il segno 1, una indicazione che sembra si possa condividere. La vittoria del Corinthians è in lavagna a 1.71 su Eplay24, a 1.70 su Bet365, a 1.67 su BetFlag e Betsson.