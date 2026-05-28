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Copa Libertadores, pronostico Boca-Universidad Catolica: argentini spalle al muro

L'analisi del match in programma a Buenos Aires
Amedeo Paioli
3 min
Boca JuniorsCopa Libertadorespronostico
Copa Libertadores, pronostico Boca-Universidad Catolica: argentini spalle al muro© Getty Images

Il gran finale della fase a gironi della Copa Libertadores è riservato alle due partite del gruppo D, unico girone dove è ancora tutto da decidere (ovvero non c’è ancora una squadra già qualificata agli ottavi e c’è incertezza per chi, finendo al terzo posto, retrocederà in Copa Sudamericana). 

Vince il Boca? Ecco cosa dicono le quote

A soli novanta minuti dalla fine in testa alla classifica ci sono i cileni della Univesidad Catolica che precedono di 2 lunghezze il Cruzeiro. Poi, con 7 punti (uno in meno della compagine brasiliana) c’è il Boca Juniors e infine, a chiudere la graduatoria, il Barcellona Sc (3 punti) grazie al quale un verdetto in questo girone si può comunque già trovare... la squadra dell’Ecuador è già eliminata e, comunque vada, non potrà più proseguire né in Copa Libertadores né in Copa Sudamericana. L’ultimo match in programma, soprattutto per Boca Juniors e Universidad Catolica, è al cardiopalma. I cileni si qualificano agli ottavi vincendo o pareggiando la trasferta a Buenos Aires ma, perdendo verrebbero agganciati dal Boca che è già in vantaggio negli scontri diretti (all’andata ha vinto 2-1) e lo sarebbe ancora di più con un’altra vittoria. Una situazione tremenda per i cileni che potrebbero essere scavalcati anche dal Cruzeiro (in grado di superare il fanalino di coda Barcellona) precipitando così dal primo al terzo posto (quello che porta ai playoff della competizione inferiore). Gli argentini, per restare in Libertadores, devono soltanto vincere visto che, in caso di arrivo in parità con il Cruzeiro, sarebbero davanti i brasiliani in base agli scontri diretti. E allora? Vista la posta in palio non sarà una passeggiata ma l’1 è il segno che si lascia preferire. Il successo del Boca è quotato a 1.43 da Eplay24, a 1.42 da Planetwin, a 1.39 da Betsson.

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