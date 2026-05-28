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Scommesse su Mvp, gol e falli commessi: per i bookie Psg-Arsenal è già iniziata

Operatori scatenati, tantissime possibilità di gioco in occasione della finalissima di Champions
Federico Vitaletti
3 min
Scommesse Psg-ArsenalFinale di Championsquote
Scommesse su Mvp, gol e falli commessi: per i bookie Psg-Arsenal è già iniziata© EPA

La finale di Champions League è un evento che scatena la fantasia dei bookmaker. Sono già tante le scommesse originali predisposte e sono in continuo aumento nei giorni di avvicinamento all'evento. Gioco aperto, ad esempio, sull’Mvp della partita: scopriamo chi è favorito secondo i bookie. 

Kvara Mvp? Ecco quanto vale per i bookie

Un anno fa Desiré Doué è stato eletto Mvp della finale di Champions vinta con l’Inter, due gol e un assist per la stellina francese. Quest’anno, secondo i bookmaker, per pescare il possibile uomo-partita della finale o scorre guardare ancora in casa Psg. Kvaratskhelia si gioca a 4.50, stessa quota per il Pallone d’Oro in carica Ousmane Dembelè. E se invece fosse un giocatore dell’Arsenal ad essere scelto come migliore in campo? Stagione da incorniciare per il portiere Raya, quotato a 12, meno accreditato l’azzurro Calafiori che si gioca a 33.

Tiri in porta, gol, assist e falli commessi

Puntate aperte anche sui tiri in porta. Psg davanti a tutti in questa specialità: 113 conclusioni nello specchio contro le 81 dell’Arsenal. Quanto basta per giustificare lo status di favorito attribuito al Paris nella scommessa sulla squadra che effettuerà il primo tiro in porta durante il match: quota 1.45, contro il 2.60 previsto per i Gunners. Più difficile, ma alla portata dei francesi, riuscire a effettuare almeno 2 tiri in porta in entrambi i tempi. Per questa opzione l’offerta sale a 1.70. Dalle squadre ai singoli giocatori: si entra in un universo fatto di golassist, cartellini e falli (sia commessi che subìti).  Occhi puntati di nuovo sull’ex Napoli Kvaratskhelia, grande protagonista con 10 reti e 6 assist nel torneo. L’ipotesi che il georgiano possa incidere (anche) in questa finale, con gol o assist, è proposta a 2.40. Sono 15 i falli commessi nel torneo da Saliba, “meglio” di lui ha fatto Doue (che di mestiere fa l’attaccante): 18. I bookie bancano a 1.55 l’eventualità che il giocatore del Psg possa commettere almeno un fallo nel primo tempo, quota che sale a 2.25 per un intervento irregolare fischiato al difensore dell’Arsenal.

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