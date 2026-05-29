Finale di Champions, chi vincerà tra Psg e Arsenal? Migliori quote e pronostico

Pronostico Psg-Arsenal: X primo tempo

Da un lato le ambizioni di riconferma dei campioni in carica di Luis Enrique, che lo scorso anno hanno inflitto un pesantissimo 5-0 all’Inter. Dall’altro, i sogni del club londinese di centrare l’accoppiata Premier/Champions per rendere indimenticabile il 2026. I Gunners tornano a giocare una finale di Champions a distanza di 20 anni, quando furono sconfitti dal Barcellona. Per la verità lo scorso anno ci sono andati vicinissimi ma, caso strano, fu proprio il Psg a mettersi di traverso. Un gol-lampo di Dembelé (su assist di Kvaratskhelia) decise la semifinale d’andata giocata a Londra, al ritorno il bis francese per 2-1. Un Psg che ha vinto il titolo di campione di Francia dopo un duello serrato con il Lens. In semifinale di Champions i francesi avevano eliminato il Bayern Monaco e, andando a ritroso, Liverpool, Chelsea e Monaco sempre nella fase ad eliminazione diretta. Nella prima fase solo un 11° posto per il Psg, impeccabile invece l’Arsenal: 8 vittorie su 8 e appena 4 gol subìti nelle prime 8 partite. Dagli ottavi in poi sono arrivate le sofferenze impreviste per i Gunners, contro Leverkusen, Sporting e Atletico Madrid. Tutti e sei gli incontri, tra l’altro, sono terminati con l’Under 2,5 a referto. Sarà anche la finale di Luis Enrique e Arteta, spagnoli entrambi ma con sistemi di gioco diversi. Obiettivo comune: la vittoria, traguardo che i bookie vedono più alla portata dei francesi. Il segno 1 al 90’ è proposto a 2.25 da Bwin, a 2.30 da Bet365 e Eplay24. Il 2 si gioca mediamente 3.15, il pareggio (che manca in una finale di Champions dal derby Real-Atletico del 2015/16) a 3.25. I campioni non mancano di certo su entrambi i fronti e almeno inizialmente potrebbe prevalere la linea della massima attenzione. L’ipotesi X primo tempo nella finale di Budapest è in lavagna a 2.10 su Bwin e Snai, a 2.15 su Eplay24. Tra Under 2,5 e Over 2,5 l’ago della bilancia pende, di poco, dalla parte del primo: quota 1.77 contro il 2.00 previsto per l’Over.