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Spareggio Ligue 1, l'ultimo verdetto arriva da Nizza-St. Etienne: il pronostico

Partita di ritorno decisiva per stabilire chi giocherà in massima serie la prossima stagione
1 min
Nizza-St.Etiennequotepronostico
Spareggio Ligue 1, l'ultimo verdetto arriva da Nizza-St. Etienne: il pronostico© APS

Come in Serie B anche in Ligue 1 si chiude stasera con l’ultima partita della stagione che dovrà decidere chi, tra Nizza e St.Etienne, giocherà il prossimo anno nella massima serie francese. 

Comparazione quote: Nizza-St. Etienne Under 2,5

L’andata si è chiusa sullo 0-0 e quindi tutto è rimandato alla sfida dell’Allianz Riviera. Il Nizza ha vinto solo una delle ultime 11 partite e ciò alimenta qualche speranza negli avversari che sognano il colpaccio. In sintonia con le quote la scelta cade sull’Under 2,5. Un match con massimo due reti complessive è un’ipotesi offerta a 1.53 da Eplay24, a 1.52 da Eurobet e Bwin.

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