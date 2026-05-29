Eliteserien, per le quote il Bodo Glimt è favorito sul campo del Rosenborg

A guardare la classifica della Eliteserien si nota subito che c’è chi ha giocato una o due partite in più e chi ne ha invece un paio in meno. Di conseguenza le posizioni attuali non sono del tutto reali anche se qualche certezza si può individuare. In testa alla classifica, infatti, c’è il Viking (27 punti) che risulta in perfetta regola per quanto riguarda il numero di gare disputate (dieci) e lo stesso vale per Rosenborg e Bodo/Glimt con l’undici di Trondheim decisamente penultimo (8 punti, uno solo in più rispetto al fanalino di coda Start) e il Bodo terzo con un paio di lunghezze in meno rispetto al Tromso (che però ha ben due gare in più all’attivo) e 5 rispetto alla capolista.
Comparazione quote: Rosenborg-Bodo Glimt segno 2
Stasera il turno del massimo campionato norvegese mette di fronte proprio Rosenborg e Bodo in una sfida che, qualche anno fa, sicuramente sarebbe stata meno scontata rispetto a quanto lo sia oggi. Il Rosenborg, infatti, è stato capace di vincere il campionato per 13 anni di fila (dal 1992 al 2004) più 4 altri titoli di fila (dal 2015 al 2018) con in mezzo altri tre titoli di Campioni di Norvegia oltre a diverse Coppe nazionali. Ora, però, tutto è cambiato e dal 2019 il Rosenborg non ottiene più risultati di prestigio come dimostra anche il penultimo posto di quest’anno con 8 punti all’attivo dopo 10 giornate. Il Bodo/Glimt sembra aver raccolto l’eredità dei suoi odierni avversari avendo vinto 4 campionati (2020, 2021, 2023, 2024), 3 Coppe di Norvegia risultando anche la prima squadra norvegese a raggiungere una semifinale europea (l’Europa League 2024/25). Con queste premesse, confermate anche dal rendimento recente, il 2 stasera al Lerkendal Stadion non dovrebbe tradire le attese. Il successo esterno del Bodo Glimt è quotato a 1.57 da Eplay24, a 1.52 da Planetwin e BetFlag.