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Pronostico Kfum Oslo-Tromso, sorprese in vista? Migliori quote e consigli

Tra le due squadre c'è un fresco precedente in Coppa di Norvegia: ecco come è andata
2 min
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Pronostico Kfum Oslo-Tromso, sorprese in vista? Migliori quote e consigli

Il Rosenborg fornisce lo spunto per introdurre un altro match di oggi, quello che vede il Kfum Oslo ospitare il Tromso. Il collegamento con il club di Trondheim riguarda l’undici di casa che, solo 4 giorni fa, ha battuto 2-0 proprio il Rosenborg

Pronostico Kfum Oslo-Tromso: Goal

Il Tromso, dopo aver perso (0-5) con il Bodo/Glimt, ha pareggiato in casa nell’ultimo turno (1-1) con il modesto Aalesund e il 7 marzo scorso è stato eliminato, negli ottavi di finale della Coppa di Norvegia, proprio dal Kfum che si è imposto per 2-1. L’esito della sfida a questo punto diventa apertissimo con il Goal e/o l’Over 2,5 che si lasciano preferire. Il Goal è quotato a 1.71 da Eplay24, a 1.70 da Bet365, a 1.67 da Snai. L’Over 2,5 si può giocare a 1.87 su Eplay24 Snai, a 1.85 su Bwin

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