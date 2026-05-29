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Prossimo allenatore del Milan, per i bookie sono in piena corsa due ex Juventus

In casa rossonera il casting è apertissimo: ecco le quote
Federico Vitaletti
2 min
Prossimo allenatore MilanAntonio ConteThiago Motta
Prossimo allenatore del Milan, per i bookie sono in piena corsa due ex Juventus© LAPRESSE

Tanti candidati dall'estero ma la prima scelta è un... Italiano. Se volessimo sintetizzarla così, ecco la situazione relativa al prossimo allenatore del Milan. Il casting di Cardinale e Ibrahimovic è apertissimo e i nomi sul tavolo sono tanti. Scopriamo chi è il favorito dei bookie a ereditare da Allegri la panchina del Milan, con scadenza fissata al 1° settembre.

Prossimo allenatore del Milan: le quote

Come detto le piste che portano agli allenatori stranieri sono tante, vedi Pochettino e Rangnick. Ma per loro c'è un Mondiale da affrontare, il che potrebbe essere un problema vista l'urgenza rossonera di trovare il prima possibile l'erede di Max Allegri. Ecco perchè, secondo i bookmaker, Vincenzo Italiano è uno dei papabili, anzi al momento il favorito. Il tecnico si è separato consensualmente dal Bologna e potrebbe rappresentare l'uomo giusto per il rilancio del Diavolo. I bookie ci credono: Italiano prossimo allenatore del Milan è a 3.50 su BetFlag e Planetwin, a 4.00 su Eurobet. Secondo alcuni operatori resta viva l'ipotesi (quota 12) di vedere Antonio Conte sulla panchina del Milan ma, ancora più probabile, è che sia Pochettino il prossimo allenatore del Diavolo. L'attuale Ct degli Usa si gioca... in rossonero al 1° settembre tra 4 e 5. A conferma di come sia un discorso quanto mai aperto, i bookie inseriscono nella cerchia dei papabili anche Xavi (quote tra 5.00 e 7.00) e l'ex Bologna e Juventus Thiago Motta: per lui quote comprese tra 7.50 e 11.0.

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