Amichevole Giappone-Islanda, il pronostico sorride ai "Blue Samurai"

Guardi il ruolino di marcia del Giappone e pensi che sia farina del sacco di Francia o Spagna. Invece è tutto vero: a macinare vittorie, anche di grande prestigio, sono proprio i “Blue Samurai”. Un’armata terribile che a fine marzo ha vinto a zero le amichevoli giocate in trasferta contro Scozia e Inghilterra. Il match winner della sfida disputata a Londra è stato Mitoma, la cui stella non potrà tuttavia brillare nella kermesse estiva di Messico, Stati Uniti e Canada: causa infortunio, l’ala del Brighton è stata esclusa dalla lista dei convocati. Tornando al Giappone, a ottobre 2025 aveva castigato anche il Brasile in amichevole: un 3-2 maturato in rimonta, con i nipponici capaci di sfruttare “l’effetto Tokyo” per segnare tre gol nella ripresa e conquistare lo scalpo della Seleçao. Risultati che, dunque, creano una certa hype intorno alla nazionale giapponese, che intanto avrà l’occasione di mostrare le sue qualità nell’esibizione in programma domenica 31 maggio alle 12.25 (in Italia) contro l’Islanda. Ecco quote e pronostico del match.
Comparazione quote: Giappone-Islanda Over 2,5
Risultati tutt’altro che brillanti per gli scandinavi, che nelle ultime dieci partite disputate hanno vinto solo contro l’Azerbaigian (due volte) in gare valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il popolo islandese dovrà dunque aspettare per festeggiare la seconda qualificazione alla fase finale di un Mondiale. Un traguardo che, invece, il Giappone ha raggiunto per l’ottava volta consecutiva. Non solo, nel 2022 gli asiatici chiusero al primo posto nel loro girone in virtù dei successi ottenuti contro big del calibro di Germania e Spagna. Quest’estate, insomma, ci sarà da fare i conti con la loro voglia di stupire ancora. Intanto, è l’Islanda a dover tenere testa a Suzuki e compagni. Il Giappone ha le quote dalla sua parte e anche di parecchio: il segno 1 vale circa 1.25, molto più alti i numeri per il 2, che può arrivare fino a 12. Risultati alla mano, l’Islanda è una nazionale che tende a concedere molto. Ecco allora che l’Over 2,5 (senza scartare il Goal) si candida come alternativa all’1 oppure in abbinamento alla vittoria giapponese. L’Over 2,5 è offerto a 1.45 da Eplay24, a 1.40 da BetFlag e Planetwin.