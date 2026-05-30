Campionato svedese, ritorno al successo per il Malmo? Ecco cosa dicono le quote

Non sembra proprio questa la stagione del Malmo che, nel campionato in corso, occupa il quint’ultimo posto in classifica avendo fin qui perso 5 delle 9 partite disputate (4 sono le ultime 4).

Comparazione quote: Malmo-Halmstad segno 1

Oggi (fischio d’inizio alle 15) riceve l’Halmstad che sta messo ancora peggio (è penultimo con 6 punti) ma, a favore del club che ha vinto più campionati in Svezia (24), c’è il fatto che in 9 giornate è sempre riuscito a segnare almeno un gol. Manca solo il ritorno alla vittoria che potrebbe arrivare oggi, da provare l’1. La vittoria del Malmo è quotata a — da Eplay24, a