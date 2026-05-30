Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vlahovic al Napoli? I bookie ci credono! E Rabiot...

Il punto degli operatori sul calciomercato dei partenopei, con particolare attenzione ai due pupilli di Max
2 min
Vlahovic al NapoliRabiotAllegri
Vlahovic al Napoli? I bookie ci credono! E Rabiot...© Agenzia Aldo Liverani Sas

In attesa di ufficializzare Allegri (in via di definizione alcuni dettagli economici con il Milan), il Napoli di De Laurentiis è già vigile e attivo sul mercato. Dopo aver chiuso il campionato al secondo posto, i partenopei vogliono tornare protagonisti e la rosa, già altamente competitiva, può fare il salto di qualità con qualche innesto. In questi giorni si parla dei possibili arrivi di pupilli di Allegri, come Rabiot e Vlahovic. Operazioni fattibili o suggestioni? Ecco cosa ne pensano i bookmaker.

Comparazione quote: Vlahovic al Napoli al 1° settembre

Partiamo dalla quota prevista per l'ipotesi che Rabiot cambi squadra al 1° settembre. Al momento è a 2.50, segnale che il francese potrebbe cambiare aria per seguire l'allenatore con cui è legato indissolubilmente, Juve prima e Milan poi. Se si parla di pupilli di Max l'altro nome forte è quello di Vlahovic. Due profili che incontrano il gradimento del tecnico livornese ma con ingaggi pesanti. Le difficoltà evidentemente non mancano ma un fatto è chiaro. Basta la presenza (come detto ancora non ufficiale) di Allegri sulla panchina partenopea per veder crollare le quote di Vlahovic al Napoli al 1° settembre. Quote che da 8 sono precipitate a 3 sulle lavagne degli operatori Planetwin, Snai e BetFlag. Insomma, i bookie ci credono eccome.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS