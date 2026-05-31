Pronostico Germania-Finlandia, Nagelsmann fa le prove in vista dei Mondiali

Pronostico Germania-Finlandia: 1+Multigol 2-4

Sia Germania che Finlandia tornano in campo dopo tre mesi. A fine marzo entrambe sono state impegnate in un paio di amichevoli. La Germania ha vinto e dato spettacolo contro la Svizzera: 4-3. Vittoria anche contro il Ghana, con gol decisivo di Undav a pochi minuti dal termine. Due successi che hanno portato a sette la striscia di vittorie consecutive della nazionale allenata da Julian Nagelsmann. Una nazionale che si è qualificata alla fase finale dei Mondiali pur avendo perso il match d’esordio contro la Slovacchia. Poco da dire sulle amichevoli della Fifa Series giocate dalla Finlandia. Qualche parola in più va invece spesa sul percorso degli scandinavi nelle qualificazioni ai Mondiali. Un percorso deludente che si è chiuso con due sconfitte contro Olanda e Malta e con un totale di 10 punti raccolti in 8 partite. Troppo poco per andare oltre un terzo posto che non permette alla Finlandia di staccare il biglietto per Canada, Usa e Messico. Non c’è posta in palio in questa sfida: alla Germania il compito di farla sembrare una partita “vera” affrontandola col giusto impegno. La Finlandia, 73ª nel ranking Fifa, non ha al suo attivo risultati di prestigio contro nazionali di livello superiore: un anno fa ha battuto 2-1 la Polonia nel girone di qualificazione ai Mondiali. La Germania, 10ª nella classifica mondiale, è di caratura superiore e parte super favorita. Il segno 1 vale circa 1.15, il pareggio fa alzare l’offerta a 8 mentre il 2 rende circa 15 volte la posta. Come detto l’ultimo precedente tra le due nazionali si è chiuso sul 2-0. La combo 1+Multigol 2-4 è una giocata che merita attenzione: quota 1.68 su Eplay24 e NetBet, 1.85 su Eurobet.