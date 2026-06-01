Norvegia-Svezia, il pronostico del derby scandinavo

Pronostico Norvegia-Svezia: segno 1

Di fronte però ci sono la Norvegia, che ha incantato tutti con una qualificazione conquistata vincendo il proprio girone a spese dell’Italia (finita seconda ma strapazzata con un 3-0 prima e un 4-1 poi, sia all’andata che al ritorno) e la Svezia, che al contrario ha chiuso ultima con 2 soli punti il suo girone ma qualificatasi lo stesso grazie al posto nei playoff garantito dal suo precedente brillante percorso nella Nations League. Una partecipazione agli spareggi che è stata interpretata nel migliore dei modi con due vittorie, prima 3-1 all’Ucraina e poi 3-2 alla Polonia. Norvegia e Svezia non si incontrano dal giugno 2022, proprio nella Nations League di quell’anno, con l’undici rossoblù che ha avuto la meglio su quello gialloblù sia all’andata (2-1) che al ritorno (3-2). Una situazione che potrebbe ripetersi anche in questa occasione dove però, la mancanza di posta in palio e la necessità di preservare l’incolumità fisica dei giocatori di ognuna delle due nazionali, sicuramente consiglierà a tutti la giusta dose di prudenza. Anche così, carta alla mano, è l’1 che sembra pretendere i favori del pronostico. La vittoria della Norvegia è quotata a 1.80 da Netwin e da Eplay24, a 1.82 da Lottomatica, .