Pronostico Turchia-Macedonia, favoriti YIldiz e compagni

Una, la Turchia, ha conquistato il pass per i Mondiali da seconda classificata nel suo girone (vincendo poi gli spareggi qualificazione contro Romania (1-0) e Kosovo (di nuovo 1-0) mentre l’altra, la Macedonia del Nord, è rimasta fuori dalla finale playoff battuta, in semifinale, dalla Danimarca (0-4).
Comparazione quote: Turchia-Macedonia segno 1
Tra amichevoli e qualificazioni la nazionale slava non vince da 7 partite di fila mentre la Turchia non perde da 6 incontri consecutivi. Anche se si tratta di una amichevole l’1 sembra obbligatorio. Il successo della Turchia si può giocare a 1.22 su Eplay24, a 1.20 su Betsson, a 1.17 su Bet365.